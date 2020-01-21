Согласно стратегии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объём экспорта электронной продукции России к 2030 году должен достичь более чем $12 миллиардов.
Документ был опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Предусматривается, что доля гражданской электронной продукции в общем объёме <…> (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объёме внутреннего рынка электроники (по выручке) — 59,1%, объём экспорта электронной продукции — 12 млрд 20 млн долларов США, — говорится в документе.
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил министерствам труда и финансов подготовить поправки в законы о федеральном бюджете и бюджете ПФР, чтобы реализовать послание президента РФ Владимира Путина парламенту.
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