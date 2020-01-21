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Введя санкции против ряда стран, Вашингтон тем самым неожиданно помог увеличить экспорт российской нефти. В 2019 году РФ продала в три раза больше чёрного золота, чем годом ранее. Такие данные приводит Минэкономразвития.

В комментарии ведомства, на которой ссылается РБК, указано, что с января по ноябрь 2019 года объём экспорта нефти в Турцию увеличился с 1,69 до 7,55 млн тонн, то есть в...