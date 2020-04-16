Объём антикризисной программы РФ превысил 2 трлн рублей

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общий объём антикризисной программы, с учётом второго пакета мер поддержки российской экономики в условиях распространения коронавируса, уже превысил 2 трлн рублей.

В целом, общий размер антикризисной программы с учётом этого пакета уже превысил 2 трлн рублей, — цитирует ТАСС Решетникова.

Как писал NEWS.ru, государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Среди предложений лидера одним из самых затратных рискует стать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, «стоимость» которого может составить порядка 250–350 млрд руб.

Эксперты же Национального рейтингового агентства считают, что некоторые отрасли экономики РФ в результате распространения коронавируса и связанных с этим ограничений могут потерять 17,9 трлн рублей. .