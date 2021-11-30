Обязательная маркировка минеральной воды стартовала в России

В России с 1 декабря стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды. Теперь производители должны наносить на упаковку средства идентификации и предоставлять эти сведения в информационную систему, сообщает РИА Новости.

Это первый этап внедрения маркировки для данного вида продукции, с 1 марта следующего года требование о нанесении средств идентификации станет обязательным для всех видов упакованной воды. В Союзе производителей соков, воды и напитков отметили, что на данный момент идёт активная работа по решению текущих технических задач.

Вместе с тем производители фиксируют, что на текущий момент отсутствует решение для нанесения цифровой маркировки на алюминиевую банку, этот вопрос требует дополнительной проработки. С учётом этого, а также необходимости корректной настройки оборудования на всех предприятиях, важно обеспечить наиболее плавное внедрение маркировки, без негативных последствий для бизнеса, — отметили в Союзнапитки.

На данный момент в системе «Честный знак» зарегистрировано более 900 производителей и 130 импортёров воды, которые обеспечивают 95% объёмов рынка. Лидерами по темпам присоединения к оператору маркировки стали Краснодарский край, Ставропольский край, Московская область и Татарстан.

Ранее сообщалось, что законопроект об обязательной маркировке животных внесёт правительство на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. Документ давно ждут парламентарии, они даже готовы были направить в правительство запрос о причине отсрочки.



