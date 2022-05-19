Экономист: бессилие санкций против России Запад списал на «случайность» Экономист Иванов: неэффективность санкций против России Запад списал на «случайность»

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Неэффективность санкций против России Запад списал на «случайность», заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Так он прокомментировал утверждение немецкого издания Süddeutsche Zeitung о том, что санкции не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии.

Безусловно, западным странам сейчас необходимо как-то оправдать бесполезность введённых ограничений, при этом сделать упор скорее на «случайность», нежели на эффективность российской экономики. Германия решила прикрыться государствами, которые отказались от кампании против РФ, — сказал Иванов.

По его мнению, Россия была готово к санкциям, создала меры поддержки населения и национальной валюты. Иванов добавил, что ещё есть над чем работать, к примеру нужно расширить программу импортозамещения. Пострадавшие секторы экономики получится восстановить и даже укрепить в ближайшем году, уверен он.

В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалилась. Это заметно по товарам народного потребления и в других сферах.

До этого похожим образом высказался глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения провалена «в значительной степени».