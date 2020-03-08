https://static.news.ru/photo/ba7a924e-6219-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможное повышение ключевой ставки Центробанка из-за резкого ослабления курса рубля на фоне падения цен на нефть может спровоцировать снижение спроса на жильё в РФ.

В случае если ключевая ставка будет повышена до уровня, при котором ипотека станет дороже 10,5–11%, с рынка жилья будет вынуждена уйти значительная часть покупателей.

Снижение спроса может превысить 30–40%. Это вынудит застройщиков прекратить индексацию цен, вернуться к скидкам и акциям. А для оживления рынка ипотеки придётся вернуться к программам частичного субсидирования ставки, — сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Глава комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский добавил, что в первые два месяца 2020 года наблюдался спад заключения сделок с недвижимостью, даже несмотря на снижение ставок по ипотеке. По его словам, если ипотека в России подорожает, то спрос на жильё продолжит снижаться.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко указывает на возможность удорожания жилья из-за риска увеличения банковской ставки для застройщиков по проектному финансированию строительства.

Вместе с тем резкий рост ключевой ставки является не самым вероятным сценарием, а во время предыдущих скачков власти накопили опыт по поддержке ипотечного рынка, прежде всего первичного, считает председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. При этом эксперт полагает, что людям, которым в данное время нужно решить жилищный вопрос с привлечением ипотеки, следует это сделать быстрее, пока ставки по ней минимальны.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке. Также 9 марта серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.