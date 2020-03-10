https://static.news.ru/photo/d504d466-62ce-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рынок коммерческой недвижимости отреагирует на обвал курса национальной валюты в течение трёх-шести месяцев. Доллар подорожал до 75 рублей за единицу, евро взлетел до 86 рублей. Но меры руководства РФ и отскок мировых индексов скорректировали показатели — доллар подешевел до 71,7 рубля, евро — до 81,4 рубля.

По мнению партнёра Colliers International Владимира Сергунина, ситуация с офисными помещениями в РФ сохраниться без изменений, а крупные игроки смогут эффективней входить в рублёвые активы, пишет РИА Недвижимость.

Эксперты S.A. Ricci добавили, что под давлением окажутся все секторы недвижимости от «эконома» до складских помещений, но часть из них могут оказаться в плюсе.

Некоторые продавцы будут повышать цены, некоторые возьмут паузу. Тут важно, что те, кто держит накопления в валюте, получают дополнительный бюджет для покупки, для них открывается «окно возможностей», — прокомментировал ситуацию глава департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman&Wakefield Денис Соколов.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства-члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован, прежде всего, новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.