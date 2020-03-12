https://static.news.ru/photo/6b0342fa-64cc-11ea-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/imago-images.de/Global Look Press

Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) проходят при рекордном за последние 20 лет падении индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к 10:10 по местному времени (04:10 мск) 13 марта опустился на 9,15% до отметки в 16 861,42.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9–12% по итогам торгов 12 марта. Это рекордный обвал с «чёрного понедельника» 1987 года.