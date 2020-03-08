https://static.news.ru/photo/95e865a4-61ed-11ea-b61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

Заявление Минфина РФ о достаточности объёма Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации дефицита в течение 6-10 лет слишком смелое. Если нефть подешевеет до $25 за баррель, то начнётся глобальный экономический кризис. Ресурсы ФНБ могут исчерпаться за один-два года, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Минфин заявил, что нам не страшен серый волк — мы 6-10 лет будем жить при цене $25 за баррель. Несколько, на мой взгляд, чересчур смелое заявление, потому что при цене $25 за баррель — это означает, что начинается глобальный экономический кризис, который, грубо говоря, очень тяжело переживать, — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.

Обвал цен происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9-26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.

По состоянию на 11:41 по Москве глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» подешевели на 22,45%, до $4,47, «Лукойла» — на 24,38%, до $61,16, «Новатэка» — на 25,41%, до $103,9. Бумаги «Газпрома» обвалились на 18,07%, до $4,49, «Газпром нефти» теряет 20,53% — до $13,51.