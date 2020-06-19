Общественный омбудсмен предложил рецепт спасения бизнеса в России

https://static.news.ru/photo/4bdc85ec-b249-11ea-97e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным СМИ, 112 торговых точек и заведений общепита с начала марта закрылись на Арбате, Тверской, Никольской и других оживлённых улицах Москвы. Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков спрогнозировал, что в масштабе всей страны тенденция к закрытию организаций продлится до осени.

В беседе с НСН эксперт заявил , что переломить эту негативную тенденцию можно будет лишь тогда, когда менеджеры и владельцы будут бороться за свой бизнес. А для этого нужны уверенность и доверительные отношения между властью и предпринимателями. Ермаков отметил, что люди должны чётко понимать, что у государства есть рабочая программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая поможет пройти период турбулентности.

И тогда многие между решением уйти в кэш и сосредоточиться на личной жизни или побороться и остаться в бизнесе, сохранив рабочие места и принося пользу стране, выберут второе, — подчеркнул общественный омбудсмен.

По словам Ермакова, в настоящее время настроения на рынке пессимистичные. Остаются в деле те бизнесмены, у которых есть накопленные ресурсы, позволяющие переждать кризисную ситуацию, а остальные «уходят ждать лучших времен».

Говорить о каком-то восстановлении можно будет где-то в октябре... когда станет понятно, какие будут приоритеты у мер поддержки, кто будет бенефициарами — банки или малые предприятия, — заключил эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело после 1 марта 2020 года, пособие по безработице в максимальном размере. Ранее в мае он дал кабмину поручение, в котором говорится о необходимости списания налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Власти рассматривают возможность отправлять безработных россиян на работу по благоустройству городов.