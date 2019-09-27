Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился подготовить предложения по эксперименту, который наверняка порадует представителей отечественного бизнеса, специализирующихся на общепите. Планируемые меры коснутся ликвидации излишнего и необоснованного контроля за производимой на их предприятиях продукцией.
Выполнить задание премьера поручено Минэкономразвития, Минпромторгу и Роспотребнадзору до 15 октября текущего года. Пока в числе площадок для осуществления эксперимента, который должен стартовать 1 января 2020 года, обозначено три региона: Москва, Татарстан и Калининградская область. О самой идее инициативы стало известно 11 сентября в ходе беседы главы кабмина с предпринимателями и экспертами.
Минюст вместе с названными федеральными ведомствами также к 15 октября представит свои заключения по коррекции существующих ныне санитарных требований.
Примечательно, что список объектов не исчерпывается ресторанами и кафе, чьи механизмы регулирования подвергаются сейчас серьёзному обновлению.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, рассказал о разработке его ведомством нового документа. Это было сделано взамен устаревших, морально и физически, СанПиНов. По мнению экспертов, из-за символизма данной ситуации обывателей, по всей видимости, не отпугнёт название с гильотиной.
Это наш пилот, — пояснил министр у себя на странице Facebook.
Между тем Роспотребнадзор ещё в апреле подготовил новый свод санитарных правил для общепита. Напомним, действующий для него в настоящее время СанПиН был составлен в 2002 году, и сейчас более чем очевидно, как для производителей, так и для потребителей, — он не идёт в ногу со временем. Авторы же новых норм классифицировали их по двум признакам: обязательные требования и методические рекомендации. К тому же, правила модернизированы в контексте новых технологий производства и обслуживания, закупок сырья и оборудования.
Немаловажна и солидная материальная основа для эксперимента: Роспотребнадзору будет выделено 1,3 млрд рублей на совершенствование лабораторной техники. Об этом коллегию Роспотребнадзора проинформировала вице-премьер Татьяна Голикова.
Позиция правительства, как следует из заявления вице-премьера по социальным вопросам, в том, чтобы в рамках осуществления национальных проектов «развить систему мониторинга за питанием населения и модернизировать лабораторную диагностику пищевых продуктов». Ключевой отрезок работ предполагается пройти уже в первые три года реализации проекта — в этот период кабмин намерен израсходовать на эти цели 975 млн рублей.
Новацию правительства для News.ru прокомментировал сопредседатель Союза потребителей России, депутат Госдумы первого и второго созывов Анатолий Голов. По его мнению, дело в том, что старые нормы по своей эффективности напоминали почти каждый раз известную лабораторную ситуацию, когда несчастную лягушку без устали пичкали всевозможными препаратами, а она в ответ лишь беспомощно дёргала лапками.
Поэтому, считает он, вполне закономерно, что вопрос назрел и сейчас делается попытка привести все эти манипуляции в систему, отвечающую современным стандартам.
На самом деле — и новые правила к этому апеллируют — нужна серьёзнейшая ответственность производителя и продавца за качество и безопасность предлагаемой ими пищевой продукции.
А у нас по старым правилам фактически господствует, фигурально выражаясь, предцензура. То сеть можно привести аналогию с практикой медиасферы: цензура законодательно отменена, и журналист отвечает за сказанное или написанное потом, уже вслед за публикацией того или иного материала. Вот надо добиться того (и распоряжение правительства вполне выражает этот вектор), что надо доверять производителю и продавцу, не дёргая их заранее по мелочам, не снимая с него, разумеется, всей полноты ответственности за то, что у нас у всех как потребителей оказывается на столе или в холодильнике, — полагает Голов.
В этой связи необходимо чётко прописать риски для потребителя, а также некие запрещённые вещи. Но последних не должно, да и не может быть много, заключил эксперт.
Над текстом работал Алексей Голяков