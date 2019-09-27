Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился подготовить предложения по эксперименту, который наверняка порадует представителей отечественного бизнеса, специализирующихся на общепите. Планируемые меры коснутся ликвидации излишнего и необоснованного контроля за производимой на их предприятиях продукцией.

Выполнить задание премьера поручено Минэкономразвития, Минпромторгу и Роспотребнадзору до 15 октября текущего года. Пока в числе площадок для осуществления эксперимента, который должен стартовать 1 января 2020 года, обозначено три региона: Москва, Татарстан и Калининградская область. О самой идее инициативы стало известно 11 сентября в ходе беседы главы кабмина с предпринимателями и экспертами.

Минюст вместе с названными федеральными ведомствами также к 15 октября представит свои заключения по коррекции существующих ныне санитарных требований.

Примечательно, что список объектов не исчерпывается ресторанами и кафе, чьи механизмы регулирования подвергаются сейчас серьёзному обновлению.

Предложения Минпромторга являются, по сути, частью «регуляторной гильотины» — политики государства, направленной на разумное уменьшение излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций. Денис Мантуров глава Минпромторга

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, рассказал о разработке его ведомством нового документа. Это было сделано взамен устаревших, морально и физически, СанПиНов. По мнению экспертов, из-за символизма данной ситуации обывателей, по всей видимости, не отпугнёт название с гильотиной.

Это наш пилот, — пояснил министр у себя на странице Facebook.

Между тем Роспотребнадзор ещё в апреле подготовил новый свод санитарных правил для общепита. Напомним, действующий для него в настоящее время СанПиН был составлен в 2002 году, и сейчас более чем очевидно, как для производителей, так и для потребителей, — он не идёт в ногу со временем. Авторы же новых норм классифицировали их по двум признакам: обязательные требования и методические рекомендации. К тому же, правила модернизированы в контексте новых технологий производства и обслуживания, закупок сырья и оборудования.

Немаловажна и солидная материальная основа для эксперимента: Роспотребнадзору будет выделено 1,3 млрд рублей на совершенствование лабораторной техники. Об этом коллегию Роспотребнадзора проинформировала вице-премьер Татьяна Голикова.

Позиция правительства, как следует из заявления вице-премьера по социальным вопросам, в том, чтобы в рамках осуществления национальных проектов «развить систему мониторинга за питанием населения и модернизировать лабораторную диагностику пищевых продуктов». Ключевой отрезок работ предполагается пройти уже в первые три года реализации проекта — в этот период кабмин намерен израсходовать на эти цели 975 млн рублей.

Новацию правительства для News.ru прокомментировал сопредседатель Союза потребителей России, депутат Госдумы первого и второго созывов Анатолий Голов. По его мнению, дело в том, что старые нормы по своей эффективности напоминали почти каждый раз известную лабораторную ситуацию, когда несчастную лягушку без устали пичкали всевозможными препаратами, а она в ответ лишь беспомощно дёргала лапками.

Как только в том же общепите — советском или уже российском — случалось какое-нибудь ЧП, то все контролирующие службы лихорадочно хватались за выполнение одной нормы, потом — другой, третьей и т.д. В результате получалось нагромождение действий, но результат далеко не всегда оправдывал то усердие, с которым они совершались, и их общее количество. И давайте не будем себя обманывать: так, как было прежде и как продолжается сейчас, эти службы, вооружённые явно устаревшими санитарными циркулярами, способны задушить любой общепит и малый бизнес, связанный с реализацией готовых продуктов или полуфабрикатов. Анатолий Голов сопредседатель Союза потребителей России

Поэтому, считает он, вполне закономерно, что вопрос назрел и сейчас делается попытка привести все эти манипуляции в систему, отвечающую современным стандартам.

На самом деле — и новые правила к этому апеллируют — нужна серьёзнейшая ответственность производителя и продавца за качество и безопасность предлагаемой ими пищевой продукции.

Сергей Булкин/News.ru

А у нас по старым правилам фактически господствует, фигурально выражаясь, предцензура. То сеть можно привести аналогию с практикой медиасферы: цензура законодательно отменена, и журналист отвечает за сказанное или написанное потом, уже вслед за публикацией того или иного материала. Вот надо добиться того (и распоряжение правительства вполне выражает этот вектор), что надо доверять производителю и продавцу, не дёргая их заранее по мелочам, не снимая с него, разумеется, всей полноты ответственности за то, что у нас у всех как потребителей оказывается на столе или в холодильнике, — полагает Голов.

В этой связи необходимо чётко прописать риски для потребителя, а также некие запрещённые вещи. Но последних не должно, да и не может быть много, заключил эксперт.

Над текстом работал Алексей Голяков