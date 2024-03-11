Обмен замороженными активами россиян и иностранцев наконец стартует Минфин России определил условия для обмена замороженными активами

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Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба министерства. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, — говорится в сообщении.

Торги будут проходить по президентскому указу № 844. Согласно документу, механизм обмена коснется счетов типа С, которые предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России.

Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года, — добавили в министерстве.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в конце февраля заявил, что механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами должен заработать в течение нескольких недель. По его словам, Минфин ожидает, что российские инвесторы получат не меньше, чем рыночная стоимость активов на момент начала обмена. В обмене будут участвовать исключительно средства в Национальном расчетном депозитарии.