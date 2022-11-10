Объемы параллельного импорта в России назвали незначительными Аналитик Федяков: объем параллельного импорта составит лишь 5% от уровня 2021 года

Объемы параллельного импорта в Россию никак не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на отечественном рынке, заявил НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. Он напомнил, что в 2021 году импорт товаров в Россию составлял порядка $300 миллиардов, а в этом году по параллельному импорту товаров пройдет лишь на $15 миллиардов, что составит лишь 5% от прежнего объема.

В 2022 году импорт в целом обвалился по разным оценкам от 40% до 60%. Даже при этом обвале $15 миллиардов не столь значительная сумма. Безусловно, объемы параллельного импорта никак не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на российском рынке. Недавно опрос показал, что 68% потребителей заметили оскудение ассортимента на полках в магазинах. При этом в первую очередь потребители видят нехватку бытовой техники, электроники, автомобилей и одежды, — сказал Федяков.

Он добавил, что параллельный импорт открывает двери не для импорта запрещенных к поставкам в Россию брендовым продуктам, а к импорту в Россию подделок этих продуктов. В прошлом контроль за оригинальностью поставки продукции осуществляли правообладатели. Только они могли проследить цепочку поставки продукции в Россию.

Иностранные компании покинули рынок, и ввозимая продукция практически не поддается никакому контролю, — резюмировал он.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов ранее рассказал, что цены на алкогольные напитки, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от прежних. По его словам, для серьезной переоценки нет предпосылок — в некоторых случаях подорожание может составить 20–30%, но по некоторым позициям роста стоимости не будет совсем.