Объем выданных кредитов в России упал до минимума за пять лет РБК: российские банки выдали гражданам 2,36 млн кредитов на 429 млрд рублей

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В декабре 2023 года банки России выдали жителям страны 2,36 млн кредитов совокупным объемом 429 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. Таким образом, объем одобренных займов стал минимальным за последние пять лет.

По информации издания, до этого минимальное значение фиксировалось в 2017 году — 319,2 млрд. В декабре прошедшего года выдача кредитов снизилась на 9% в денежном и на 15% в количественном выражениях относительно ноября. По сравнению с 2022 годом в последний месяц 2023-го россияне оформили на 22% меньше кредитов.

Как пишет издание, уменьшение объемов необеспеченного кредитования продолжается четыре месяца кряду, оно связно с ужесточением регулирования со стороны Центрального банка РФ. Отмечается, что до этого предельная долговая нагрузка для более жестких мер должна была составлять более 80%, но к концу 2023 года — более 50%.

Ранее Центральный банк России сообщил о повышении для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Регулятор зафиксировал существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне стремительного роста их выдачи. Данная мера касается надбавок к коэффициентам риска по кредитам, которые выдаются россиянам с высоким показателем долговой нагруженности.