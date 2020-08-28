Объём просроченных кредитов в Сбербанке побил исторический рекорд

https://static.news.ru/photo/ae181458-e8fc-11ea-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимально месячный прирост с января 2019 года.

Согласно статистике Центробанка, большую часть прироста обеспечил Сбербанк. В оборотной ведомости кредитной организации на 1 августа объём просроченных рублёвых кредитов за июль вырос на рекордные в его истории 92,6 млрд рублей. Объём просрочки по валютным обязательствам бизнеса также достиг исторического максимума, прибавив $1,96 млрд, что также является историческим максимумом.

При этом аналитики считают, что показатели Сбербанка серьёзно отличаются от рыночного уровня, и это говорит о том, что просрочку обеспечило очень небольшое количество крупных заёмщиков банка.

За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платёжной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем, — цитирует пресс-службу Сбербанка РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России выявил случаи, когда кредитные учреждения передавали долги граждан РФ без их согласия коллекторам.