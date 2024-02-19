Объем грузоперевозок по Северному морскому пути стал рекордным в 2023 году Росатом: транзитные грузоперевозки по СМП в 2023 году составили 2,15 млн тонн

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Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2023 году побил рекорд и составил 2,15 млн тонн, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит журнал «Эксперт», общий объем грузоперевозок составил 36,25 млн тонн, что также стало рекордом. Кроме того, отмечается, что план по перевозкам грузов по СМП на 2023 год был перевыполнен.

Мы стараемся наращивать объем перевезенных грузов: по итогам 2023 года вышли на новый рекорд — 36,25 млн тонн. Это более чем на 250 тысяч тонн больше плана. <...> По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 млн тонн, — заявил Лихачев.

Руководитель Росатома подчеркнул, что в госкорпорации видят растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных компаний. Количество разрешений, выданных на использование СМП для грузоперевозок, увеличилось в два раза. Как отмечает Лихачев, в России строятся новые ледоколы, которые позволят обеспечить круглогодичную навигацию по СМП. В их числе называются ледоколы «Чукотка», «Якутия» и «Ленинград».

Как сообщалось ранее, Россия стала экспортировать меньше пиломатериалов. Согласно статистическим данным, в 2023 году страна экспортировала на 10% меньше данной продукции, чем в 2022 году. В то же время отмечается, что доля стран Азии в закупках российских пиломатериалов выросла на 11% и составила 98%.