ОАК запланировала построить 70 Ту-214 к 2030 году

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) намерена выпустить 70 авиалайнеров Ту-214 до 2030 года. Воздушные суда будут оснащены отечественными двигателями ПС-90, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.

В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией, — сказали в госкорпорации.

Самолёт Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полёта составляет шесть с половиной тысяч километров. В Ростехе отметили, что это воздушное судно отличается повышенной надёжностью и идеально подходит для внутрироссийских рейсов.

Необходимость серийного производства Ту-214 обусловлена западными санкциями, предусматривающими запрет на поставки в Россию лайнеров Airbus и Boeing, а также комплектующих к ним. Кроме того, зарубежные партнёры отказались поставлять комплектующие к российским самолётам SSJ-100 и МС-21, в том числе предварительно оплаченные.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая накануне в Госдуме с отчётом правительства, заявил, что главной задачей российского авиапрома является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. По его словам, это послужит защитой от недобросовестной конкуренции и критических рисков. В Думе, в свою очередь, отметили необходимость принятия мер, направленных на активизацию импортозамещения в авиаотрасли.