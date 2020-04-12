ОАЭ снизят нефтедобычу на треть — до 3,17 млн баррелей

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Нефтяные компании России успели диверсифицировать производства и поэтому готовы к завершению «золотого века» в торговле углеводородами, заявил министр энергетики Александр Новак.

По мнению главы Минэнерго, скоро нефть перестанут использовать для производства топлива. Она останется только источником углерода для химической промышленности. Компании <...> сейчас расширяют, диверсифицируют свою работу по переработке в конечную...