Экономика

ОАЭ снизят нефтедобычу на треть — до 3,17 млн баррелей

22:19, 12 апреля 2020 21
Фото: Picha Karel/Global Look Press

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) решили сократить добычу нефти с 4,1 миллиона до 3,17 миллиона баррелей в сутки, заявил министр энергетики страны Сухейлем аль-Мазруи. 

Как надёжный поставщик и в соответствии с новым соглашением ОПЕК+ ОАЭ будет снижать свою добычу от текущего уровня, — цитирует ТАСС аль-Мазруи. 

Как писал NEWS.ru, новое соглашение ОПЕК+ подписали 12 апреля, чтобы восстановить баланс после мартовского обрушения цен. 24 страны — участницы ОПЕК+ договорились урезать совокупную суточную нефтедобычу на 9,7 миллиона баррелей до 2022 года.

Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.

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