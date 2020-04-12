ОАЭ снизят нефтедобычу на треть — до 3,17 млн баррелей

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) решили сократить добычу нефти с 4,1 миллиона до 3,17 миллиона баррелей в сутки,
Как надёжный поставщик и в соответствии с новым соглашением ОПЕК+ ОАЭ будет снижать свою добычу от текущего уровня, — цитирует ТАСС аль-Мазруи.
Как писал NEWS.ru, новое соглашение ОПЕК+ подписали 12 апреля, чтобы восстановить баланс после мартовского обрушения цен. 24 страны — участницы ОПЕК+ договорились урезать совокупную суточную нефтедобычу на 9,7 миллиона баррелей до 2022 года.
Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.
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