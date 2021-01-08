ОАЭ подняли цены на экспортную нефть вслед за Саудовской Аравией

https://static.news.ru/photo/09c0531e-535c-11eb-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная нефтегазовая компания Объединённых Арабских Эмиратов ADNOC вслед за Саудовской Аравией объявила о повышении цены на экспортные поставки нефти в феврале.

Компания установила наценку на нефть сорта Murban в 75 центов, что на 25 центов больше, чем в январе, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее о своём решении повысить февральские цены на все сорта нефти для азиатских и американских потребителей объявила Саудовская Аравия. Компания Saudi Aramco, в частности, подняла цены на свою нефть Arab Light для Азии на $1, что является самым высоким показателем с августа 2020 года.

5 января страны ОПЕК+ договорились, что Россия и Казахстан в феврале и марте смогут нарастить добычу нефти, при этом добыча всех остальных членов ОПЕК+ останется неизменной. В итоге объём сокращения добычи в ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с.

Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ после неудачной попытки договориться по балансировке мировой добычи нефти смогли достичь соглашения по условиям сделки на февраль и март 2021 года. РФ разрешено нарастить добычу чёрного золота за счёт снижения добычи Саудовской Аравией. Как в феврале, так и в марте Россия нарастит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки. Казахстан каждый из этих месяцев будет увеличивать добычу на 10 тысяч баррелей в сутки. Для РФ, таким образом, вступают в силу новые обязательства — добывать в рамках сделки ОПЕК+ 9,184 млн баррелей в сутки в феврале и 9,249 млн баррелей в сутки в марте.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман пояснил позднее, что Эр-Рияд добровольно принял решение сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки и будет добывать ежедневно 8,125 млн баррелей. Глава саудовского Минэнерго добавил, что параллельно добычу суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки сократят ещё целый ряд стран — членов ОПЕК+.