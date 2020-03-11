https://static.news.ru/photo/033e4630-6385-11ea-8990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефтяная компания Эмиратов ADNOC планирует увеличить добычу нефти более чем на миллион баррелей в сутки начиная с апреля.

Кроме того, мы увеличиваем наши производственные мощности до 5 млн баррелей в сутки, — говорится в заявлении компании.

Также ADNOC в ближайшее время назовёт «понятные и прозрачные» цены на нефть для покупателей.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по мировой экономике из ОАЭ Наиль аль-Джавабара сообщил, что цены на нефть в районе $30 за баррель или ниже не сохранятся на протяжении долгого времени и начнут повышаться во второй половине 2020 года.