https://static.news.ru/photo/adb2ecb8-655d-11ea-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: adnocgroup/twitter.com

Национальная нефтяная компания Объединённых Арабских Эмиратов ADNOC объявила о мерах реагирования на «беспрецедентные рыночные условия». Организация будет продавать нефть в апреле со скидкой.

Снижение цены по отношению к сорту Dubai составит $2,75 за баррель, передаёт Bloomberg. В итоге топливо будет стоить на $4,63 дешевле, чем было установлено на март.

Мировые цены на нефть 13 марта 2020 года перешли к падению после роста более чем на 7%. В результате котировки растеряли подорожание всего дня.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки ускорили рост 13 марта 2020 года после подъёма фьючерсов на индексы США. Но недельное падение стоимости сырья может стать максимальным с 2008 года.

Смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени стоила $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) дороже, чем во время предыдущей сессии. WTI прибавила, расчётами на апрель, 1,61 (5,11%) — до $34,11 за «бочку».