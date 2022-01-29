NYT: санкции США в отношении РФ могут «сломать» мировую финансовую систему

Экономические санкции против России, которые США приготовили на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой финансовой системы. В экономиках многих стран возникнет «беспорядок», сообщает The New York Times, проанализировавшая озвученные ограничения.
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В публикации подчёркивается, что если США решатся на подобный шаг, одним из его последствий станет ответный удар России, причём серьёзный с экономической точки зрения.
Ранее стало известно, что Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платёжной системы SWIFT, заявил председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. По его словам, такие ограничения могут привести к крушению всей системы и переходу на китайский аналог.