Nvidia официально объявила об уходе из России

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Американский производитель графических процессоров — компания Nvidia официально объявила об уходе с российского рынка из-за санкций. На сайте компании говорится, что прямые продажи в 2022 финансовом году были несущественными.

В течение первого квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию. В третьем квартале 2023 финансового года мы закрыли бизнес-операции в России, — говорится в сообщении по итогам квартального отчета продаж.

Согласно отчету, доля выручки компании составила всего 2%. Негативное влияние на продажи оказала ситуация на Украине, отмечается в релизе организации.

Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга в России. В прошлом месяце стало известно, что крупнейший в мире производитель видеокарт закроет офис в России до конца октября из-за «невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников». На тот момент компания приостановила продажи на территории РФ.

Ранее правительство США ввело санкции на экспорт некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Китай и Россию. Ограничения коснулись высокопроизводительных графических процессоров от компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), которые используются крупными компаниями.