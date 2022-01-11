Нуланд: США стараются затянуть процесс сертификации «Северного потока — 2»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с Берлином и Брюсселем стараются оттянуть начало запуска газопровода «Северный поток — 2». По её словам, власти ФРГ в этом направлении сделали «значительные шаги», сообщает РИА Новости.

То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому, — подчеркнула Нуланд.

Замгоссекретаря уточнила, что в Берлине выразили готовность заблокировать проект, если случится агрессия России против Украины.

Ранее стало известно, что канцлер Олаф Шольц боитcя спорить с коллегами в правительстве от партии зелёных по поводу пуска «Северного потока — 2», чем и объясняется задержка. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Подчинение позиции ЕС по «Cеверному потоку — 2» обусловлено трусостью Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта, добавил он.