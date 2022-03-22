Нуланд: США не требуют от Европы и Индии отказаться от российского топлива

США не просили европейских партнёров и Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила в интервью компании NDTV замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она уточнила, что Вашингтон не ожидает отказа своих «демократических партнёров» от поставок из России ввиду сложившихся «исторических связей», но надеется на совместный поиск альтернативы российскому топливу.

То, чего мы действительно хотим, это работать вместе, чтобы найти альтернативные источники [топлива]. И мы надеемся, что Индия присоединится к нам в этом. Россия доказала, что является ненадёжным союзником, нарушающим международное право, — подчеркнула Нуланд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия планирует обойти санкции США, чтобы торговать с Россией. По словам аналитиков, индийские компании уже стараются приобрести как можно больше российской нефти марки Urals, поскольку из-за отказа США от её импорта РФ сделала на энергоноситель скидку.

При этом, по мнению авторов публикации, в данном случае важную роль играют не только скидки, но и крепкие партнёрские отношения Москвы и Нью-Дели. Уточняется, что в связи с экономическими санкциями Запада Индия рассматривает обходные пути, включая платежи в рупиях вместо долларов США для покупки нефти.