НПФ сообщили об обесценивании пенсионных доходов по итогам 2021 года

Негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, распоряжающиеся средствами пенсионных накоплений, в прошлом году не смогли переиграть инфляцию. Как пишет «Коммерсант», покупательная способность средств граждан за 2021 год уменьшилась из-за ускорения инфляции и повышения ключевой ставки.

По данным издания, доходность НПФ по средствам обязательного пенсионного страхования по итогам года оказалась ниже инфляции второй раз за пять лет и составила 4,7% годовых при уровне инфляции в 8,4%. В 2021 году ни государственная УК, ни один из частных управляющих не смогли показать результат выше роста цен.

По данным на начало 2022 года, количество застрахованных лиц, средствами которых распоряжалась государственная УК, составляет 36,8 млн, ещё около 200 тысяч граждан доверили распоряжение пенсионными накоплениями частным управляющим. Как отмечает издание, слабые показатели рынка бондов в прошлом году можно было бы компенсировать за счёт вложения в акции, доходность по которым составила около 15%. Однако частные фонды пока неохотно идут на это.

Ранее представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о способах накопить минимальный страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии и составляющий не менее 13 лет. Обычно его советуют «добрать» на официальной работе, однако существуют и другие варианты, вплоть до своеобразной «покупки» стажа за счёт уплаты добровольных страховых взносов в ПФР: их максимальный размер в 2022 году составляет 293 356 рублей 80 копеек, и таким образом можно добрать до половины необходимого стажа. Кроме того, можно заранее сформировать негосударственный пенсионный капитал, а для начисления пенсии предоставить документы, подтверждающие стаж.