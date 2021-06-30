Новый закон США о счетах может стать угрозой российским банкам

Юристы предупредили, что из-за закона США о передаче сведений о счетах российские банки могут столкнуться с угрозой блокировки счетов клиентов как с российской, так и с американской стороны. Об этом сообщает РБК.

Получение запроса от госорганов США и дальнейшая работа с ними могут повлечь для российских банков репутационные риски или даже потерю ликвидности. Последнее, по мнению экспертов, возможно при блокировке счетов и соответственно оттоке клиентов.

При неисполнении запроса от американского госоргана российский банк могут оштрафовать на $50 тысяч за каждый день неисполнения запроса. Подобная мера грозит тем, что банки не смогут исполнить денежные обязательства перед клиентами.

Технически в этот момент вступает в силу российское законодательство, которое предусматривает даже возможность санации, банкротства или отзыва лицензии, отмечается в сообщении.

Несмотря на то что правительство уже внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять иностранным государствам данные о клиентах и их операциях, однозначного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее стало известно, что Россия жёстко ответит на санкции США. Ограничительные меры Америки заставляют придерживаться курса на дедолларизацию.