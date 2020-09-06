Новый закон о виноделии угрожает поставкам импортного алкоголя

https://static.news.ru/photo/dd67a44a-f0da-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за нового закона о виноделии российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя. Со сложностями столкнулись поставщики вина и коньяка.

Новая норма требует, чтобы на этикетке указывались место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать.

По словам генерального директора одного из крупнейших поставщиков Simple Максима Каширина, проблемы с новыми требованиями затрагивают коньяки, некоторые виды шампанского и столовых вин из-за возможности изменения перечня дистиллятов, смеси винтажей и виноматериалов из разных регионов.

Как пишет РБК, новый закон призван урегулировать оборот продукции и установить требования к учёту и хозяйственному использованию земель, на которых растут виноградники. Документ также вводит определение «вина России».

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов на открытии третьего Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в России в 2020 году упадёт на 25%, что может привести к дефициту шампанского. По его словам, во время пандемии коронавирусной инфекции убытки российских предпринимателей во всех отраслях составили 36% от прибыли — примерно 1,5 трлн рублей. Титов подчеркнул, что государство помогло бизнесменам на чуть сопоставимую сумму, но поддержка была совокупной и затронула не только предпринимателей, сообщал NEWS.ru.