Новый штамм и «война сверхдержав»: Bloomberg назвал главные риски 2022 года

Аналитики Bloomberg назвали главные экономические риски, которые могут ожидать мир в 2022 году. Негативно повлиять на ситуацию способны новый штамм «омикрон», напряжённость между Россией и Украиной, инфляция и экономический спад в Китае, говорится в статье.

Что может пойти не так? Многое. «Омикрон»-штамм, резкая инфляция, подъём ФРС, экономический спад в Китае, Тайвань, набег на развивающиеся рынки, жёсткий Brexit, новый кризис евро и рост цен на продовольствие на Ближнем Востоке, — рассуждают аналитики.

Если окажется, что новый «омикрон»-штамм гораздо опаснее и смертоноснее, чем предполагалось, это негативно отразится на экономике. И даже возврат к резким ограничениям может привести к замедлению роста экономики на 4,2%. Спрос будет слабее, по-прежнему сохранятся проблемы с поставками и логистикой.

Резкий рост инфляции также сыграет свою негативную роль. Если в начале года предполагалось, что США закончат его с инфляцией в 2%, то сейчас этот показатель близок к 7%.

Напряжённость между Россией и Украиной приведёт к росту цен на газ. Изменение климата и разрушительные погодные явления скажутся на росте цен на продовольствие.

Повышение базовой ставки ФРС США негативно скажется на развивающихся рынках: это укрепит доллар, но приведёт к оттоку капитала и валютным кризисам. В число таких стран могут попасть Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия и Египет.

Китай, где в III квартале текущего года «экономика остановилась», уже не должен настолько остро ощущать нехватку энергетических ресурсов. Но другие проблемы останутся. Однако аналитики прогнозируют рост китайской экономики на 5,7%.

Сказаться на мировой экономике может геополитика. Так, эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию США и привести к «войне сверхдержав», но это наихудший вариант. Другими плохими сценариями развития могут быть новые санкции, которые заморозят связи между двумя крупнейшими экономиками мира. Это грозит коллапсом тайваньского производства полупроводников, которые имеют важнейшее значение для глобального производства, от смартфонов до автомобилей.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал главные экономические риски 2021 года. Антироссийские санкции будут усиливаться, нет никаких оснований рассчитывать на обратное, независимо от того, заслуживаем мы их или нет, полагал эксперт.