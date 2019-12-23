https://static.news.ru/photo/7b4fc172-2554-11ea-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из России.

Предусматривается, что таможенная стоимость не определяется и не заявляется, если в соответствии с правом Евразийского экономического союза и российским законодательством в отношении данных товаров нет обязанности по уплате вывозных пошлин, базой исчисления для которых является их таможенная стоимость.

Также установлены методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров и основания для их применения, следует из опубликованного документа.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2020 года порог стоимости ввозимых товаров, не облагаемых пошлиной, могут снизить с €500 до €200. В таком случае в первом полугодии 2020 года поступления в бюджет от таможенных платежей составят около 1,9 млрд рублей. Во втором полугодии предлагается снизить порог до €100 — бюджет от этого получит приблизительно 3,5 млрд рублей.

При предусматриваемом снижении до €50 в 2021 году и введении платежа в €1 за каждое отправление государство заработает 79,8 млрд рублей. Наконец, введение лимита в €20 и повышение платежа за отправление до €3 в 2022 году принесёт бюджету около 222,8 млрд рублей.