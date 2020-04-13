Новый пакет антикризисных законов рассмотрят парламентарии РФ

https://static.news.ru/photo/10ad0706-7d0d-11ea-a7a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума и Совфед на наступившей неделе рассмотрят новый пакет законов, которые предложило правительство для поддержки экономики и населения. Об этом рассказал первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Речь будет идти о новых нормах максимальных выплат пособий по безработице, которые по предложению президента будут увеличены до уровня МРОТ — 12,3 тысячи рублей. Кроме того, об увеличении безработным ежемесячных пособий на детей до 3 тысяч рублей, — заявил депутат в интервью газете «Известия».

Издание отмечает, что также должно быть рассмотрено предложение о страховании медицинских работников и доплат им за работу в условиях пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу депутатов о синхронизации федеральных и региональных льгот, которые вводятся для минимизации ущерба от коронавируса. По словам главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, премьер согласился с необходимостью обеспечить отсрочки платежей в региональные и муниципальные бюджеты.