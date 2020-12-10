Новый налоговый вычет для бизнеса могут ввести в России

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Налоговый вычет для бизнеса, инвестирующего в науку, предложил ввести ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Соответствующее обращение направлено на имя министра финансов Антона Силуанова.

Как отметил автор инициативы, данная мера сможет стать вкладом в создание в России «экосистемы научной благотворительности». Также в обращении подчёркивается, что инвестиции должны быть направлены на проекты, которые соответствуют сфере деятельности жертвователя, передаёт RT.

Кудж заявил, что российские вузы имеют достаточную технологическую и техническую базу и открыты к сотрудничеству с бизнесом в сфере научной и конструкторской работы. Кроме того, добавил ректор, взаимодействуя с предпринимателями, учебные заведения лучше понимают нужды бизнеса, что ведёт к долгосрочному сотрудничеству. Компании, в свою очередь, развивают в научно-образовательных центрах собственные образовательные программы и лаборатории.

В связи с острой необходимостью вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесённых пожертвований, — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россиянам не нужно будет предоставлять документы для получения налогового вычета при покупке квартиры. Теперь для получения права на имущественный вычет достаточно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, которое сформируется автоматически, после чего автоматизированная система Федеральной налоговой службы обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал ипотеку, писал NEWS.ru.