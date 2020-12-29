Новый год за рубежом не смогут встретить миллионы россиян-должников

https://static.news.ru/photo/d6de726e-4b4a-11eb-a72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в преддверии новогодних праздников посоветовала россиянам при планировании отдыха за границей проверить в банке данных ведомства наличие долгов, из-за которых им могут запретить выезд из страны.

Узнать необходимые сведения можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ведомства.

Электронный сервис предоставляет возможность сформировать и распечатать квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации, — уточнили в ФСПП, отметив, что оплатить долги по исполнительным производствам можно на портале Госулуг.

В ведомстве также подчеркнули, что по состоянию на 1 декабря в России действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны. За весь 2020 год приставы вынесли свыше 8,3 млн таких постановлений, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что более миллиона пенсионеров, проживающих в России, входят в базу данных судебных приставов из-за долгов перед кредитными организациями.