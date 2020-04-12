Новый договор ОПЕК+ может стабилизировать бюджет Ирака

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Ситуация на нефтяном рынке оказывает колоссальное влияние на экономику Ирака. Местные власти обеспокоены стремительным падением котировок. От стоимости чёрного золота зависит дальнейшее развитие страны, считает посол России в республике Максим Максимов.

Доходы [Ирака] от продажи нефти в марте сократились на 40,8%, составив $2,989 млрд по сравнению с $5,053 млрд в феврале <...> Для большинства нефтедобывающих стран, наполняемость бюджетов которых напрямую зависят от продаж нефти, это чревато серьезными последствиями в обозримом будущем, — приводит слова дипломата «Интерфакс»

Он добавил, что Багдад выступает за продолжение координированных действий в рамках ОПЕК+. Нефтяная отрасль страны сейчас нуждается в стабильности. Она постепенно восстанавливается после многих лет напряжённости в регионе.

Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) спрогнозировала рекордное снижение спроса на углеводороды в апреле 2020 года — на 20 миллионов баррелей в сутки. Среднегодовой показатель, по расчётам организации, сократится на 7 миллионов баррелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа американских сенаторов поговорила по телефону с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом аль Саудом и замминистра обороны Халидом бен Салманом бен Абдулазизом аль Саудом. Они пригрозили официальным лицам последствиями за нефтяную войну.