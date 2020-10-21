Новые санкции против «Северного потока — 2» затронут свыше 120 компаний

https://static.news.ru/photo/4c664d7a-13ad-11eb-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые анонсировали Соединённые Штаты, затронут деятельность более 120 предприятий из 12 стран Европы. Об этом сообщили в пресс-службе компании — оператора проекта.

Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток — 2», оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, то санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы, — цитирует ТАСС заявление Nord Stream 2 AG.

Вместе с тем оператор не стал комментировать потенциальные последствия санкций для компаний, участвующих в проекте. В то же время в Nord Stream 2 AG выразили надежду на скорейший ввод газопровода в эксплуатацию, так как это соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, способствует экономическому процветанию европейских потребителей.

Между тем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у Российской Федерации достаточно решимости на продолжение реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на угрозы и санкции Соединённых Штатов. По его словам, расширив санкции в отношении газопровода, Штаты хотят показать, «кто в доме хозяин». При этом демонстрация направлена не в отношении России, которая и так обложена санкциями до такой степени, что может уже считать их привычной реальностью, а, например, в отношении немцев и других европейцев — чтобы показать, что они не имеют права сами определять свою энергетическую политику.

Он также назвал циничным призыв госдепартамента США к России «прекратить использование своих энергоресурсов для целей принуждения». По его мнению, США не хотят допустить, чтобы Европа была независима от американского газа, что может произойти после того, как заработает «Северный поток — 2».

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства. Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия, писал NEWS.ru.