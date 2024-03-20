Новые санкции против России: что угрожает на этот раз, каков будет ответ

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшие дни в Евросоюзе собираются обсудить новые ограничения в отношении России и меры по борьбе с их обходом. Не перестают об этом думать и на другом континенте. СМИ стало известно, что США и Турция договорились о «гармонизации» санкций против РФ. Чем все это грозит российской экономике, рассказывает NEWS.ru.

Чего хотят добиться в Евросоюзе

На саммите 21–22 марта главы государств и правительств Евросоюза обсудят усиление санкций против России, а также меры по борьбе с их обходом. Об этом журналистам уже сообщил представитель ЕС.

Пока трудно сказать, какие еще меры могут принять в Европе, чтобы «наказать» Россию за СВО, но уже известно, что Латвия, например, предлагает включить в новый санкционный пакет запрет на импорт в ЕС российской сельскохозяйственной продукции, а также экспорт в РФ и транзит используемого в оборонной промышленности сырья — марганцевой руды и оксида алюминия.

Напомним, всего с февраля 2022 года ЕС утвердил 13 пакетов санкций против России. Последний из них был утвержден 23 февраля этого года.

Фото: europarl.europa.eu

О чем договорились США и Турция

США и Турция договорились, что теперь страны будут действовать сообща в вопросе антироссийских санкций. Речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые подпадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами.

По данным турецкой газеты Hürriyet (источники издание не указывает), стороны согласовали «схему соблюдения санкций». Она предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут подпасть под ограничения за коммерческие отношения с российским бизнесом, и запросят информацию по этом поводу. Если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, в случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.

До этого Соединенные Штаты незамедлительно вводили санкции в отношении турецких компаний, которые сотрудничали или, предположительно, занимались коммерческой деятельностью с Россией. Причем раньше турецкую сторону не просили провести какое-либо расследование.

Как Япония расширила санкции против России

В начале марта правительство Японии ввело санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с РФ. Под ограничения подпали в том числе концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей», а также Объединенная судостроительная корпорация и Тинькофф Банк. Токио ужесточил ограничения и на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив их поставки из третьих стран.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пообещали адекватный ответ, расценив новые санкции со стороны Японии как «сверстанный наспех по итогам онлайн-саммита G7 документ». Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Сергей Жесткий заявил, что в результате ответных мер японские санкции ударят по самому Токио. По словам дипломата, азиатская страна сама лишает себя российских алмазов.

Почему Индия отказывается от российской нефти

Санкции плохи тем, что усложняют торговлю с Россией. По этой причине вот уже два месяца Индия не покупает сибирскую нефть ВСТО. Основным потребителем нефти ВСТО является Китай (800 тыс. баррелей в сутки, б/с, в 2023 году), но Индия также являлась крупным покупателем этого сорта.

До этого импортеры из азиатской страны резко снизили закупки другого премиального сорта нефти из РФ — Sokol. Объяснялось это все преимущественно разногласиями в расчетах за нефть. К тому же индийские покупатели опасались подпасть под вторичные санкции западных стран после ужесточения контроля за соблюдением механизма потолка цен на российскую нефть.

Правда, в феврале ситуация изменилась. По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать бóльшую часть поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах.

Чем еще Запад теоретически может навредить России

В Роскачестве допустили отключение смартфонов Apple и Google в России. Теоретически и технически это возможно, считает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Отключение будет происходить по тому же самому механизму, по которому блокируются краденые устройства. Он пояснил, что при таком сценарии гаджеты превратятся в «кирпичи».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По словам Кузьменко, в случае с устройствами Apple люди получат аппараты, которые будут полностью заблокированы, и лишатся всех хранящихся в них личных данных. Владельцам смартфонов с Android повезет чуть больше: их пользовательские данные можно будет извлечь, однако «реанимировать» само устройство без солидных финансовых затрат и перепрошивок будет практически нереально.

Хорошая новость в том, что такой шаг для компаний невыгоден, так как несет в себе огромные репутационные риски и может вылиться в многомиллионные иски в сторону корпораций.

Как стоит оценивать соглашение Турции и США

В соглашении Турции и США эксперты ничего критичного не видят. Теперь США будут запрашивать определенные данные по компаниям, торгующим с Россией, и уже на основе анализа делать выводы и, возможно, вводить санкции, говорит в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «То есть в определенной степени это, наоборот, смягчение, потому что раньше США просто накладывали ограничения на всех подряд. Сейчас же они будут якобы пытаться в этом разобраться», — объясняет он.

По мнению Шуваловой, Турция не станет снижать торговый оборот с Россией, поскольку российские компании — важнейшие торговые партнеры для турецких предпринимателей. А, вероятно, даже будет затягивать расследования, подходя к вопросу формально. Так что вряд ли данная мера кардинально изменит расстановку сил, заключает она.

Стоит ли опасаться отключения телефонов

Что касается возможного отключения смартфонов в России, то это будет «выстрел себе не в ногу, а в голову, причем сразу из ружья», иронизирует Кричевский. «Неужели не очевидно, что к компаниям выстроится очередь из истцов самого разного масштаба, которую игнорировать ну никак не получится, а другие страны, глядя на все это, начнут резко отказываться от использования техники Apple и устройств на базе Android?» — задается вопросом собеседник NEWS.ru.

К тому же, напоминает он, устройства с этими ОС спокойно работают и в других странах, которые для США являются раздражителями — это Куба, Северная Корея, Афганистан, Сирия и так далее.

Опасны ли для России новые запреты и ограничения Запада

Россия не первый год живет в режиме ограничений и санкций и каждый новый пакет не проходит без каких-либо издержек, говорит NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Часть ограничений удалось обойти благодаря ввозу товаров по параллельному импорту. Но такой импорт стал обходиться дороже обычного, что вызвало рост инфляции, напоминает эксперт. Однако, считает Алиев, новые санкции глобально ничего не изменят. «Инфляционные ожидания могут подрасти. Какие-то позиции будут заменены аналогом из дружественных стран, какие-то выйдут на путь импортозамещения, хотя для этого потребуется время», — говорит экономист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые санкции ЕС будут направлены, скорее, на обеспечение соблюдения странами и компаниями уже существующих ограничений, считает доцент экономического факультета РУДН Наталья Шувалова. «Это, безусловно доставит много проблем российской экономике», — говорит собеседница NEWS.ru, добавляя, что России придется искать новые обходные пути.

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