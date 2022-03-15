В ЕС сообщили, что новые санкции приведут к потере РФ доходов в €3,3 млрд

ЕС введёт запрет на импорт определённых стальных изделий, что может повлечь потерю Россией экспортных доходов в €3,3 млрд, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии. Новые санкции Европейского союза ограничат также проведение любых сделок с некоторыми российскими госпредприятиями.

ЕС введёт запрет на импорт определённых стальных изделий, что может повлечь потерю Россией экспортных доходов в €3,3 млрд. Также будут запрещены новые инвестиции в российский энергетический сектор, а европейские рейтинговые агентства не смогут присваивать рейтинги России и российским компаниям. Запрет на поставки в Россию предметов роскоши затронет дорогие машины и ювелирные изделия, — передаёт РИА Новости.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил перед началом саммита министров финансов ЕС, что Евросоюз намерен принять новый «беспрецедентный» пакет санкций против России до конца дня. По его словам, под ограничения попадут более 600 россиян.

Страны ЕС готовят также отказ от режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, что позволит поднять пошлины на все российские товары. При этом министр отказался раскрывать имена россиян, против которых будут введены санкции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС готовы ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Он отметил, что Париж вместе с Берлином продолжат путь давления на Москву и «требовательного диалога» с ней.