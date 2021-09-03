Новые рубежи: взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Баку

Азербайджан занимает стратегически важное положение, располагаясь на стыке Европы и Азии и служит торговым хабом между такими крупными партнёрами, как Россия и Турция. Отношения Москвы и Баку будут иметь ключевое значение для поддержания мира и спокойствия на южных рубежах России и в регионе в целом. NEWS.ru рассмотрел, как изменились торгово-экономические отношения России и Азербайджана за минувшее десятилетие и каковы ближайшие перспективы.

Торговля сближает

До появления COVID-19 товарооборот между Москвой и Баку показывал стремительный рост. В частности, в докризисный 2019-й экономические взаимоотношения между странами оценивались в $3,17 млрд, что оказалось выше цифр 2018-го почти на 30% (27,46%).

Основными же статьями доходов РФ от продажи товаров в среднеазиатскую республику стали продовольствие и сельхозпродукция (на эти категории пришлось 33,26% всего российского экспорта, или $303,7 млн), техническое оборудование ($177,1 млн), чёрные металлы ($167,7 млн), энергетическое сырьё ($83,9 млн) и так называемый секретный код, под которым в таможенной службе подразумевают оружейный экспорт (почти $62 млн).

Так, совокупный объём продукции военного назначения, закупленной Азербайджаном из России начиная с 2003 года, превысил $5 млрд. В докризисный период РФ поставляла в Баку танки Т-72, бронетранспортёры БТР-80, многоцелевые вертолёты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и другие виды оборонной техники. Новая же программа стратегического сотрудничества продлится до 2024 года.

Ключевое значение оборонно-промышленного экспорта подчеркнул в разговоре с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере в ближайшие годы будет только расти. При этом для Баку важным приоритетом останутся зенитно-ракетные комплексы (ЗРК С-300 и С-400) большой, средней и малой дальности. Эксперт особенно выделил значение комплекса «Тор-М2», который в перспективе сможет существенно повысить эффективность армии Азербайджана в защите от средств высокоточного оружия.

«Тор-М2» — очень эффективный комплекс, ПВО последнего рубежа с гарантированной 100% вероятностью перехватывания любых атакующих целей. Эта техника хорошо заявила себя в Сирии при обороне российской авиабазы «Хмеймим». Комплекс может передвигаться на шасси в составе армейских колонн. Для работы на ходу он является незаменимым оружием. Кроме того, в контейнерном автономном варианте «Тор-М2» могут вертолётами дислоцироваться в любое место, например на нефтяные платформы или крыши высотных зданий, — подчеркнул эксперт.

Коротченко добавил, что с учётом покупки Турцией уже второго комплекта ЗРК большой дальности (С-400), очевидно, что для Азербайджана данная система могла бы представлять значительную ценность с точки зрения покрытия всей территории страны. Это будет особенно полезно для защиты добычи и транспортировки углеводородов от ударов ракет потенциального противника.

Большой потенциал для развития торговых отношений России и Азерайджана аналитик увидел и в секторе военной авиации, который является важной составляющей отечественного экспортного потенциала. В частности, для вооружённых сил Баку значительный интерес представляют новые истребители, такие как СУ-35 или МИГ-35.

В области же морской техники наиболее выгодным приобретением для Азербайджана стали бы ракетные катера и малые ракетные корабли с высокоточными комплексами вооружений на борту. Для модернизации местного ВМФ они бы стали незаменимым подспорьем, заключил Коротченко.

Союз и суверенитет

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Наряду с Россией у Азербайджана есть ещё один мощный союзник — это Турция. Конечно у Анкары есть собственные геополитические интересы в регионе. Однако, по словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, её планы никак не повлияют на военно-торговые обороты Москвы и Баку.

Никакой совместной армии Азербайджана и Турции не будет. Заявления армянских пропагандистов по поводу создания Великого Турана — откровенная глупость. В современном мире ни одна страна не будет жертвовать своей безопасностью и национальными интересами. Баку находится в непростых геополитических условиях. В связи с этим самостоятельность собственных вооружённых сил имеет для него фундаментальное значение. Азербайджан будет и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с любой страной, включая и Турцию. Однако своим суверенитетом Баку поступаться точно не будет. Важно понимать, что Азербайджанская армия никогда не будет турецким проектом, это исключено, — объяснил аналитик.

При этом он добавил, что определённые настроения в турецком обществе по поводу тюркского единства действительно присутствуют. Однако, по его словам, в Азербайджане рассматривают Анкару исключительно как важного торгового партнёра, возможно, даже стратегического союзника. В Баку же категорически не готовы видеть в лице Турции своего «старшего брата». Поэтому руководство вооружёнными силами страны в обозримой перспективе и дальше будет находиться в руках действующего президента Ильхама Алиева.

Прагматизм и сотрудничество

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Взаимовыгодное сотрудничества России и Азербайджана хорошо прослеживается на примере того же Карабаха. Так, президент Ильхам Алиев по окончании военных действий заявил, что Баку будет привлекать российские компании к восстановительным работам в Карабахе. В частности, Азербайджан планирует строительство новых городов, дорог и мостов на территории более 10 тысяч квадратных километров. Сообщалось, что городской планировкой займётся конструкторское бюро «Стрелка», которое до этого занималось благоустройством Москвы и Санкт-Петербурга.

В Карабахе также намечены работы по строительству аэропортов и восстановлению местной железной дороги. Причём в разработке этих проектов намерены принять участие как российская компания «ЕвразХолдинг», так и турецкая Kalyon Holding. В свою очередь, автомобильные трассы и железнодорожное полотно в дальнейшем планируется соединить с армянскими дорогами. Таким образом, все страны, которые были так или иначе причастны к вооружённому конфликту, спустя несколько лет должен объединить масштабный экономический проект.

Россия продаёт оружие как Армении (в рамках ОДКБ), предоставляя многомиллионные кредиты, так и Азербайджану, чей военный и экономический потенциал в несколько раз выше, чем у Еревана.

Важно понимать, что продажа вооружения Армении — это чистая взаимопомощь (Россия кредитует союзника, поставляя вооружение стоимостью в сотни миллионов долларов), в случае же с Азербайджаном ещё и выгодный бизнес.

В настоящее время региональный мир всё чаще стоит перед угрозой глобальных вызовов и стратегический взгляд на партнёрство получает совершенно новую основу. Россия и Азербайджан продолжают выстраивать сугубо прагматичные взаимовыгодные торгово-экономические отношения, ведь от мощи Азербайджана зависит в целом обороноспособность и процветание всего региона. А Баку, в свою очередь, заинтересован в поддержке из Москвы.