Новые расчеты: что на самом деле помогает российской экономике

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Санкции против России с каждым месяцем только усиливаются. Однако даже Международный валютный фонд (МВФ) улучшает прогнозы о развитии экономики нашей страны. Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов высказал NEWS.ru свое мнение, почему ВВП идет вверх и в чем основной секрет этого процесса.

Как растет экономика России

2023 год для российской экономики оказался периодом, о котором любой оптимист может смело сказать: «Сказка стала былью». Начавшийся с прогноза МВФ о росте российского ВВП (или, по-другому, российской экономики) на скромную величину около 0,5% прошедший год оказался значительно более хорошим. ВВП подсанкционной экономики вырос, по недавно обнародованной первой оценке Росстата, в семь раз больше январского прогноза западных финансистов — на 3,6%.

При этом конечное потребление в целом и домашних хозяйств в частности увеличилось на 6,1% и 5,4% соответственно. Валовое накопление основного капитала выросло на 10,5%, импорт после снижения в 2022 году на 15% в 2023 году увеличился на 11%. В отраслевом разрезе из 53 секторов экономики рост наблюдался в 45, в том числе в 15 секторах (из которых половина входят в состав обрабатывающей промышленности) — двузначными темпами. При этом обработка в целом увеличила выпуск на 7%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где нашлась «ложка дегтя»

Однако на фоне оптимизма есть одно «но», и оно важное. Дотошный гражданин, вооружившись калькулятором и открыв сайт Росстата, может обнаружить, что в 2023 году роста продаж произведенного внутри страны продукта не случилось. А две трети прироста ВВП связано с сильным ростом товарно-материальных запасов (сырья, материалов и готовой продукции). То есть произведенные товары во многом не продаются, а просто копятся на складах.

Стоит ли из-за этого бить тревогу или посыпать голову пеплом? Отнюдь. Запасы и их колебания — это составная часть производственного цикла любого предприятия и любой экономики. Накопление запасов на некоем уровне позволяет сгладить выпуск и не суетиться при неожиданном росте спроса. Или падении производства. Недаром в статотчетности товарно-материальные запасы учитываются в составе материальных оборотных средств. То есть, по сути, являются частью производственного оборота.

Значительный вклад запасов в прирост ВВП в 2023 году говорит о том, что регуляторам и бизнесу удалось фактически «отзеркалить со знаком плюс» шоковую ситуацию с запасами в ходе рецессий 1998 и 2009 годов. Тогда на фоне паники вклад запасов в рост ВВП был не положительный, а отрицательный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

То есть производители при начавшемся падении спроса в массовом порядке опустошали свои склады, не надеясь на хорошее будущее. И в результате произведенный ВВП падал темпами, гораздо более высокими, чем фактически снижался спрос. Например, из 7,8% падения российского ВВП в 2009 году (мировой рекорд среди крупных экономик того года) 7,2 процентных пункта (то есть почти весь объем падения) приходилось на фактор запасов, так как сам по себе спрос фактически не упал.

Сейчас за счет активной антикризисной политики российских регуляторов и льготного кредитования паники не произошло. И хотя в 2022 году динамика запасов все же внесла небольшой отрицательный вклад в движение ВВП (1 процентный пункт из 1,2% падения), в 2023 году мультипликатор запасов на фоне восстановления к концу 2022 года оптимизма бизнеса (о чем может говорить динамика индекса предпринимательской уверенности в опросах Росстата) стал положительным.

Замедлится ли рост ВВП России в этом году

При этом у пессимистов или вообще у осторожных экспертов может возникнуть закономерный вопрос — если в 2023 году запасы уже резко выросли, то значит ли это, что в 2024 году рост российского ВВП резко замедлится? Ответ — не обязательно, далеко не факт и скорее нет.

И дело не только в опять оптимистичном МВФ, который только что резко повысил прогноз роста российского ВВП на 2024 год — до 2,6%, «переплюнув», как иногда говорят в прессе, большинство даже российских экспертов (кроме пока столь же оптимистичного Минэкономразвития России), ориентирующихся на 0,5–1,6% прироста в 2024 году. Дело в том, что в силу ряда причин (в частности, психологической инерции) значительный вклад увеличения запасов в ВВП достаточно часто происходит в течение двух лет подряд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если взглянуть на график российского ВВП с 1995 года, то такого рода «сладкие парочки» лет наблюдались в 2000–2001 годах, 2006–2007 годах и в 2010–2011 годах. Кроме того, из тех же опросов Росстата видно, что сейчас запасы готовой продукции по-прежнему оцениваются как находящиеся ниже нормы (отрицательный балансовый индекс) и в добыче, и в обрабатывающей промышленности.

Такая же ситуация была в начале прошлого года, и на этом фоне запасы усиленно пополнялись. Возможно, имеет смысл поддержать этот процесс за счет стимулирования кредитования оборотных средств, а также расширения логистических и инфраструктурных возможностей бизнеса.

Что нужно делать, чтобы не допустить ошибок

При этом надо иметь в виду, что рост запасов при нахождении ниже нормы и рост самой так называемой нормы (то есть объема запасов относительно объема продаж) может активно стимулировать рост выпуска. Выводя его за пределы роста текущего спроса лишь при увеличении оптимизма (или инфляции, но этого лучше избегать в силу негативных побочных явлений).

А сейчас, судя по опросам Росстата, композитный индекс предпринимательской уверенности после парадоксального увеличения на фоне СВО и санкций стабилизировался. Так же, как и доля предприятий, у которых «нет ограничений», которая тоже неожиданно выросла с 13% в конце 2019 года до 19% в конце 2023 года (возможно, на фоне ухода недружественных конкурентов).

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Что важно отметить, по моим оценкам на основе данных Росстата, отношение объема запасов к объему спроса (продаж) сейчас в России резко увеличилось и достигло исторического максимума, если не брать период до 2000 года, статотчетность по которому нуждается в дополнительной верификации. Это значит, что дальнейшего быстрого роста запасов может и не наблюдаться, а при прогнозировании роста ВВП лучше рассчитывать лишь на рост реального объема продаж и эффективности производства.

Важно найти грань между поддержанием у бизнеса так называемого животного инстинкта к инвестированию, а у населения — к потребительскому оптимизму. Что стимулирует рост запасов и выпуска, а с другой стороны, позволит уйти от шапкозакидательских настроений. Последнее тоже важно, так как панике бизнеса в 2009 году, когда запасы и ВВП рухнули, в определенной мере способствовало разочарование экономических субъектов в заклинаниях регуляторов о том, что российская экономика — это «тихая гавань» в штормовом океане вокруг нее.

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