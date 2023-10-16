Новые купюры в 1000 и 5000 рублей: что изменилось, какая с ними проблема ЦБ России представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Что теперь изображено на банкнотах, какие еще деньги заменят?

Отмечается, что в основу нового дизайна лег «федеральный» принцип, поскольку на каждой банкноте будет изображен один из федеральных округов России.

«Банкноты сохранили цветовую палитру тех банкнот, которыми мы сейчас пользуемся», — рассказал Белов.

В пресс-службе регулятора пояснили, что новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Что изображено на купюре номиналом 1000 рублей

Данная купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.

Новая банкнота не отличается по цвету и размеру от своей предшественницы.

Что изображено на банкноте номиналом 5000 рублей

Купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение на лицевой стороне — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» (полярный круг) в Салехарде.

Также отмечается, что Гознак уже начал печатать новые банкноты, у которых появится больше защитных элементов, чем у старых купюр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Почему были выпущены новые купюры, что может пойти не так

По мнению кандидата экономических наук, независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, выпустив новые купюры, ЦБ России удовлетворит спрос населения на крупные банкноты и защитит от фальшивомонетчиков.

«Во-первых, удовлетворяется возросший спрос на купюры крупного номинала со стороны бизнеса и населения. А во-вторых, это обусловлено усилением защиты банкнот от подделок. Мошенники не дремлют, совершенствуют свои навыки и техническую оснащенность, соответственно, нужно обновлять и купюры», — подчеркнул Хазанов.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», введение в оборот новых купюр может привести к росту случаев мошенничества и технических сбоев, если часть банкоматов окажется не готова принимать новые купюры.

«Самое важное — это готовы ли к распознаванию новых банкнот счетно-сортировальные машины, в том числе у самого ЦБ, поскольку именно с их помощью определяют фальшивки и удаляют их из оборота», — задался вопросом источник издания.

ЦБ к 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В июне 2022 года Центробанк представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Ожидается, что в 2024 году в обращение выйдут обновленные банкноты номиналом 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

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