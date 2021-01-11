Новые американские пошлины на ряд товаров из ЕС вступили в силу

https://static.news.ru/photo/80929bf0-5497-11eb-8d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Вступило в силу решение администрации США о введение пошлин на дополнительные виды продукции, которая ввозится из Евросоюза.

В соответствии с решением, произведённые во Франции и Германии детали, которые необходимы для авиастроения, с 12 января будут облагаться пошлиной в размере 15%. До этого американские власти ввели пятнадцатипроцентный сбор на самолёты, импортируемые из ЕС. Однако данные меры нельзя было применить к воздушным суднам европейской корпорации Airbus, собранным на заводе в Алабаме. Введение тарифов на запчасти лишит компанию возможности продавать свою продукцию Соединённым Штатам без уплаты дополнительных пошлин.

Как полагает Reuters, из-за этой мерой такие самолёты, предположительно, станут неконкурентными на американском рынке.

Также дополнительные тарифы в размере 25% вводятся в отношении яда сортов вин, коньяка и других видов французской и немецкой алкогольной продукции.

Как писал NEWS.ru, что в конце 2020 года Вашингтон ввёл 25-процентные таможенные пошлины на ввоз из Франции, Германии, Испании и Великобритании вин крепостью до 14%. На такие меры администрация США пошла в ответ на субсидирование европейскими странами концерна Airbus. По мнению властей США, подобная политика в Европе мешает свободной конкуренции корпорации Boeing на европейском рынке.