https://static.news.ru/photo/41966b0e-d93f-11e9-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство финансов РФ рассчитывает запустить новую систему накопительных пенсий с 2021 года.

Рабочее название документа — «гарантированный пенсионный продукт». Новая система предполагает добровольное отчисление взносов на будущую пенсию. Граждан добровольно будут подключать к негосударственным пенсионным фондам, где будут формироваться их накопления. Государство обязуется гарантировать их сохранность, а также не взимать НДФЛ. Таким образом, у россиян появится возможность за счёт личных взносов сформировать дополнительные источники доходов.

Ранее в Пенсионном фонде РФ рассказали о случаях, когда пенсионер может получить выплаты меньше положенных ему по закону. По закону о страховых пенсиях причин для удержания может быть сразу несколько. Одной из них является несвоевременная оплата штрафа или позднее внесение ежемесячной платы за квартиру. В этом случае задолженность будут списывать из пенсии до её полного погашения, писал News.ru.