Новостройки в России укрепились в цене

https://static.news.ru/photo/bdd32a38-cd1a-11eb-b195-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувший месяц недвижимость на первичном рынке выросла в цене на 2%, несмотря на снижение спроса из-за ограничения программы льготной ипотеки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сильнее всего квартиры подорожали в Омске, где стоимость квадратного метра увеличилась на 7%. Значительный рост цен на новостройки отмечен в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре. В Москве «квадрат» подорожал на 1%, а в Санкт-Петербурге — на 4%.

Как отмечается, в июне средняя стоимость за квадратный метр жилья в новостройке составила 97,4 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель был на 26,4% ниже.

По словам главы аналитического отдела ЦИАН Алексея Попова, такие изменения могут быть связаны с выводом в продажу более дорогих новостроек. Так, например, в Москве средняя стоимость жилья на этапе создания котлована под застройку оказалась выше, чем в готовых домах на вторичном рынке. Он также подчеркнул, что активность покупателей жилплощади почти вернулась к допандемийным показателям.

Ранее сообщалось, что средняя московская квартиры за год подорожала на 1 млн рублей.