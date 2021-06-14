Новостройки в России укрепились в цене

За минувший месяц недвижимость на первичном рынке выросла в цене на 2%, несмотря на снижение спроса из-за ограничения программы льготной ипотеки. Об этом сообщает «Коммерсант».
Сильнее всего квартиры
Как отмечается, в июне средняя стоимость за квадратный метр жилья в новостройке составила 97,4 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель был на 26,4% ниже.
По словам главы аналитического отдела ЦИАН Алексея Попова, такие изменения могут быть связаны с выводом в продажу более дорогих новостроек. Так, например, в Москве средняя стоимость жилья на этапе создания котлована под застройку оказалась выше, чем в готовых домах на вторичном рынке. Он также подчеркнул, что активность покупателей жилплощади почти вернулась к допандемийным показателям.
Ранее сообщалось, что средняя московская квартиры за год подорожала на 1 млн рублей.