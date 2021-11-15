На Таймыре открыли уникальное месторождение с огромными запасами газа

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Предприятие «Ермак Нефтегаз» открыло новое крупное месторождение на Таймыре с запасами газа в 384 млрд кубометров. Ему присвоено имя погибшего министра МЧС Евгения Зиничева, сообщается на сайте «Роснефти».

Как отмечается , по действующей классификации запасов данное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности.

Месторождение было открыто по результатам бурения поисковой скважины № 1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет ООО «Ермак Нефтегаз» — совместное предприятие «Роснефти» и компании BP, которое было создано в 2016 году.

В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева, — говорится в сообщении.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника, который также не выжил в результате падения.

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.