На Таймыре открыли уникальное месторождение с огромными запасами газа

Предприятие «Ермак Нефтегаз» открыло новое крупное месторождение на Таймыре с запасами газа в 384 млрд кубометров. Ему присвоено имя погибшего министра МЧС Евгения Зиничева, сообщается на сайте «Роснефти».
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Месторождение было открыто по результатам бурения поисковой скважины № 1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет ООО «Ермак Нефтегаз» — совместное предприятие «Роснефти» и компании BP, которое было создано в 2016 году.
В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева, — говорится в сообщении.
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника, который также не выжил в результате падения.
Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.