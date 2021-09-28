Новичкам рассказали, как действовать на фондовом рынке

Фондовый рынок всё больше привлекает внимание граждан, поскольку банковские депозиты практически перестали приносить доходы. О том, как снизить риски торговли ценными бумагами, в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.

По словам эксперта, первое, с чего следует начать работу на фондовом рынке, — выбрать себе брокера.

Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, которая имеет долгую историю и пережила кризисы 2008-го и 2014 года, — объяснил Берзон.

Важным моментом является то, какие услуги, помимо посреднических, готова предложить клиенту брокерская компания. Так, многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка. При этом они берут за это дополнительные деньги помимо примерно 0,1% с каждой клиентской сделки.

В самом начале работы брокер должен составить риск-профиль клиента: при помощи специальных вопросов выяснить. склонен ли человек к риску или придерживается консервативного поведения. Берзон советует не рисковать и вкладывать средства в облигации. Они гарантируют фиксированный доход.

Что касается инвестиций в акции, они способны принести более высокую прибыль, но при этом и риск потерять деньги гораздо выше.

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