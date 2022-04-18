Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков

Новая Зеландия вводит санкции в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации на Украине. Как сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, слова которой приводит ТАСС, это касается в том числе Центробанка и Фонда национального благосостояния России.

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, — заявила Махута.

Ранее Россия ввела персональные санкции в отношении 130 новозеландских политиков, в числе которых премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Как подчеркнули в МИД России, данный шаг является реакцией на недружественные действия нынешнего правительства Новой Зеландии, поддерживающего сдерживание России.