Новая Зеландия установила потолок цен на российскую нефть Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Новой Зеландии ввело дополнительные санкции против России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, сообщили представители новозеландского министерства иностранных дел и торговли. Власти страны ограничили цены на нефть российского происхождения, а также на экспорт товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Наши санкции соответствуют санкциям стран-единомышленников из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки, включая Австралию, Японию, Соединенное Королевство, Европейский союз, Соединенные Штаты и Канаду, — отметили в министерстве.

В обновленном списке оказались 45 физических и 16 юридических лиц, которых в Веллингтоне обвиняют в оказании материальной и стратегической поддержке РФ и оказании помощи в уклонении от санкций. Предполагается, что все эти меры помогут «воспрепятствовать развитию новых технологий» и подтолкнуть Москву к смене политического курса.

Европейский союз также планирует ввести дополнительный пакет антироссийских санкций, который станет уже 14-м по счету. По словам европейского депутата Томаша Здеховски, пакет может быть принят до выборов в Европарламент. Предполагается, что это может произойти в начале июня.