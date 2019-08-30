https://static.news.ru/photo/25418c82-cae8-11e9-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Бесплатная скоростная трасса соединит Крымский мост с Краснодаром. Её строительство в настоящий момент обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор».

Будущая дорога станет новым направлением трассы А-289. Её протяжённость составляет 150 км, она тянется из Краснодара в Славянск-на-Кубани и Темрюк. Новая трасса будет проходить южнее, ближе к Крымску, до другой будущей дороги — Дальнего западного обхода Краснодара, сообщает газета « Ведомости ».

Скоростная трасса, которая должна стать «главной дорогой Краснодарского края», будет иметь протяжённость 128 км. Сроком окончания её строительства называется 2022 год.

Собеседник издания оценил стоимость предстоящего строительства 1 км дороги в 1 млрд рублей с сопутствующими работами и оформлением земельных участков.

Ранее News.ru сообщал, что новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа. Рекорд трафика составил 35 989 машин, годом ранее по путепроводу в этот день проехали 33 359 транспортных средств. С начала лета Керченский пролив пересекли почти 1,7 млн автомобилей. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков.