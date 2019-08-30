Фото: Крымский мост/vk.com

Бесплатная скоростная трасса соединит Крымский мост с Краснодаром. Её строительство в настоящий момент обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор».

Будущая дорога станет новым направлением трассы А-289. Её протяжённость составляет 150 км, она тянется из Краснодара в Славянск-на-Кубани и Темрюк. Новая трасса будет проходить южнее, ближе к Крымску, до другой будущей дороги — Дальнего западного обхода Краснодара, сообщает газета «Ведомости».

Скоростная трасса, которая должна стать «главной дорогой Краснодарского края», будет иметь протяжённость 128 км. Сроком окончания её строительства называется 2022 год.

Собеседник издания оценил стоимость предстоящего строительства 1 км дороги в 1 млрд рублей с сопутствующими работами и оформлением земельных участков.

Ранее News.ru сообщал, что новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа. Рекорд трафика составил 35 989 машин, годом ранее по путепроводу в этот день проехали 33 359 транспортных средств. С начала лета Керченский пролив пересекли почти 1,7 млн автомобилей. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков.

News.ru в соцсетях