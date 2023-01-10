«Новая реальность»: энергетик о критически низких ценах на российскую нефть Энергетик Демидов: низкие цены на российскую нефть в мире — новая реальность

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Цена нефти Urals в $38-40 за баррель — это наша новая реальность, по крайней мере в среднесрочной перспективе, заявил в беседе с NEWS.ru энергетик Владимир Демидов. По его словам, введенный Евросоюзом потолок цен на отечественную нефть все-таки работает, и ожидать скорой нормализации ситуации не следует.

Аналитик добавил, что положение усугубляется тем, что к инициативе ЕС присоединился ряд «друзей» Москвы. Кроме того, Россия просто вынуждена продавать нефть с огромной скидкой, чтобы конкурировать с ближневосточными поставщиками.

Так что конца и края, этому не видно и нормализация в отечественной энергетической сфере займет гораздо больше времени, чем когда бы то ни было, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. Так, 6 января Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоила $78,57 за баррель.

В Минэнерго России заявили, что будут мониторить цены на российскую нефть и допустили введение дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.