Новая методика расчёта МРОТ будет действовать с 1 января

https://static.news.ru/photo/8bbe47f0-4a14-11eb-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Новая методика расчёта МРОТ и прожиточного минимума будет действовать с 1 января 2021 года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Федеральный МРОТ на следующий год устанавливается в сумме 12 792 рубля. МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, пишет ТАСС.

Размер МРОТ со следующего года составит 42% от медианной зарплаты, что составит рост на 5,5%, прожиточного минимума в целом по России — 11 653 руб., рост составит 3,7%.

По оценке Минтруда повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по России, прожиточного минимума пенсионеров — 86%, прожиточного минимума детей — 97%. При этом документ предусматривает возможность перерасчёта этой методики раз в пять лет.

Также закон устанавливает МРОТ в размере не ниже величины ПМ трудоспособного населения в целом по России на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году.

Также закон наделяет правом субъекты РФ определять размер прожиточного минимума с учётом природно-климатических особенностей местности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос об изменении методики подсчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума необходимо тщательно обсуждать с экспертами и общественностью, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с председателем Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым.