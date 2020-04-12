Новая конференция ОПЕК+ запланирована на 12 апреля

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Новая видеоконференция ОПЕК+, на который, как ожидается, будет обсуждаться новая сделка и сокращение объёмов добычи нефти, состоится 12 апреля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны. Накануне страны ОПЕК+ не смогли достичь договорённости из-за несогласия Мексики. Но неожиданным спасителем выступил президент США Дональд Трамп, заявивший, что готов помочь мексиканцам за счёт снижения собственного производства. Если Вашингтон это сделает, последнее препятствие на пути к новому соглашению ОПЕК+ будет преодолено, писал NEWS.ru.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.